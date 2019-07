Usa: consigliere Conway sfida mandato di comparizione della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliere della Casa Bianca, Kellyanne Conway, ignorerà un mandato di comparizione del Congresso, rifiutando di presentarsi - su richiesta del presidente Trum - per testimoniare davanti alla commissione Vigilanza e Riforme della Camera riguardo alle sue violazioni dell'Hatch Act, spingendo così i Democratici a minacciare di accusarla di oltraggio al Congresso. In una lettera al deputato Elijah Cummings, presidente della commissione, il capo dell'ufficio legale della Casa Bianca, Pat Cipollone, ha dichiarato che Trump ha affermato da tempo che gli attuali ed ex funzionari della Casa Bianca sono "assolutamente immuni" dalle testimonianze del Congresso, scrivendo che “Conway non può essere costretta a testimoniare davanti al Congresso in merito a questioni relative al suo servizio come consulente senior del presidente". (segue) (Was)