Usa: consigliere Conway sfida mandato di comparizione della Camera (2)

- "A causa di questa immunità costituzionale, e al fine di proteggere le prerogative dell'Ufficio di presidenza, il presidente ha ordinato a Conway di non apparire all'udienza della commissione prevista per lunedì 15 luglio 2019", ha continuato Cipollone. La commissione voleva ascoltare la consigliera dopo che l'ufficio del Special Counsel (Osc) ha raccomandato la sua rimozione per aver violato ripetutamente l'Hatch Act, che impedisce ai dipendenti federali di svolgere attività politica nel corso del loro incarico. I parlamentari repubblicani hanno difeso Conway, così come Trump, sostenendo che l'Hatch Act limita ingiustamente i diritti di libertà di parola di Conway. La mossa aumenta la probabilità che i Democratici accusino Conway di oltraggio al Congresso, proprio come hanno fatto per diversi funzionari della Casa Bianca che hanno ignorato le misure obbligatorie. (segue) (Was)