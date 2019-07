Cile: città di Osorno sette giorni senza acqua potabile per sversamento di combustibile

- Il capoluogo della regione cilena dei Laghi, Osorno, dovrà resistere ancora due giorni senza acqua potabile dopo che mercoledì scorso, 11 luglio, era stato interrotto il servizio per una perdita di petrolio all'interno del sistema di distribuzione. Lo ha annunciato oggi l'amministratore generale della compagnia responsabile del servizio, Essal, Gustavo Gomez, si legge nel quotidiano "La Tercera". "Mercoledì prossimo (17 luglio) è la scadenza limite per la ripresa della distribuzione" ha dichiarato Gomez, che ha rassicurato inoltre la popolazione della cittadina di oltre 130 mila abitanti sul fatto che "il petrolio non ha raggiunto le case". L'amministratore di Essal non ha evaso le responsabilità dell'incidente che risiedono interamente nella compagnia, ma non ha potuto chiarire la dinamica dell'incidente. "L'ipotesi è quella di un errore di manovra nella centrale di Caipulli ma stiamo ancora indagando e non vogliamo escludere nessuna eventualità", ha dichiarato. (segue) (Abu)