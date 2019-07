Cile: città di Osorno sette giorni senza acqua potabile per sversamento di combustibile (2)

- Sulla vicenda si è espresso anche il presidente Sebastian Pinera, che ha manifestato via Twitter la sua "solidarietà con la popolazione" e ha chiarito che pur essendo "la responsabilità di Essal" il governo ha inviato forniture di emergenza di acqua potabile attraverso 70 camion cisterna e l'installazione di 170 punti di distribuzione complementari a quelli predisposti dall'azienda. "Stiamo svolgendo un'inchiesta per determinare le responsabilità ed applicare tutto il rigore della legge per questa interruzione del somministro che si deve ad un errore umano del quale si deve far responsabile l'impresa", ha aggiunto quindi Pinera. (segue) (Abu)