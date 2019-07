Brasile: vicepresidente Moura, con Argentina buone relazioni indipendentemente da risultato elettorale

- Il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao, ha dichiarato che il Brasile manterrà buone relazioni con l'Argentina indipendentemente dal presidente che verrà eletto nei prossimi scrutini di ottobre. "Le nostre relazioni con l'Argentina sono di Stato, per questo indipendentemente dal governo eletto lavoreremo insieme alla ricerca del benessere dei nostri due paesi" ha dichiarato oggi Mourao in una conferenza stampa. Il chiarimento del vicepresidente brasiliano giunge ad attenuare i toni della forte polemica suscitata ad entrambi i lati della frontiera dalle affermazioni di Bolsonaro circa i possibili contrasti che sorgerebbero tra i due paesi nell'eventualità di una vittoria del candidato kirchnerista Alberto Fernandez. Secondo Mourao il presidente Bolsonaro semplicemente non nasconde le sue preferenze "per la relazione di amicizia consolidata con il presidente Mauricio Macri". "Una cosa è chiara, Argentina e Brasile sono soci inseparabili", ha aggiunto Mourao. (segue) (Brb)