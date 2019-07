Sanità Lazio: centrodestra, se debito vero Zingaretti venga in consiglio straordinario. Pronti a stop attività aula se non si fa chiarezza

- "Apprendiamo dalle agenzie di stampa che il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Davide Barillari, ha avuto accesso ai dati riguardanti il totale del debito della sanità laziale. Dati che noi, e nessun altro cittadino abbiamo a disposizione". Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo del centrodestra in consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma (FI), Angelo Tripodi (Lega), Fabrizio Ghera (Fd'I), Massimiliano Maselli (Ncl) e Stefano Parisi (Epi). "È irrituale oltre che inaccettabile, ma soprattutto - aggiungono i consiglieri - riteniamo che i dati riportati da Barillari, se veritieri, smentirebbero le affermazioni trionfalistiche con cui Zingaretti ha fatto sia la campagna elettorale nel Lazio che la scalata alla segreteria del Pd. A questo punto Zingaretti ha il dovere di riferire in aula sulla situazione della Sanità della nostra Regione. Per questo ribadiamo la richiesta di convocare quanto prima un consiglio straordinario sulla Sanità. Riteniamo questo tema sempre prioritario, motivo per cui siamo pronti - concludono - a chiedere la sospensione di ogni attività del consiglio se prima non viene fatta chiarezza su questo argomento". (Com)