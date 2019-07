Sanità Lazio: D'Amato, dopo 11 anni bilancio in positivo, basta mistificazioni

- "Ci presentiamo al Tavolo di verifica con un consuntivo 2018 che ha un saldo positivo come validato dall'advisor. Basta mistificazioni da parte di chi intende sostituirsi ai tavoli tecnici dei Ministeri". Lo afferma, in una nota, l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)