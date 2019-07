Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- L’assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, Claudio Di Berardino, partecipa alla presentazione dei 3 bandi dedicati al consolidamento e trasferimento di competenze degli operatori del settore audiovisivo per l'internazionalizzazione nell'ambito di 'Movie Up 2020'.Hub culturale 'Moby Dick', via Edgardo Ferrati, 3 (ore 10:30)- L'assessore al Turismo e alle pari opportunità della Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi riceve l’Ambasciatore del Giappone presso la Santa Sede Yoshio Matthew Nakamura, in visita al Castello di Santa Severa.Castello di Santa Severa, SS1 via Aurelia km 52,600 (ore 10) (segue) (rer)