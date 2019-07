Usa: Trump, un "piano migliore" se Congresso non approva trattato con Canada e Messico

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di aver pronto un "piano migliore" nel caso in cui il Congresso non approvi il nuovo accordo dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Uscma). Una dichiarazione resa nel corso di un evento alla Casa Bianca, e rilanciata da tutti i media regionali, ma senza ulteriori precisazioni. L'auspicio della presidenza statunitense è quello di ottenere il visto buono parlamentare in tempo utile per rendere il trattato operativo da gennaio 2020. Ad oggi, solo il Congresso messicano ha ratificato il testo, mentre quello canadese lo sta esaminando. (segue) (Was)