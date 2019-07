Alitalia: Pinotti (Pd), su Atlantia maggioranza in confusione

- Roberta Pinotti, della segreteria del Partito democratico, dichiara in una nota che "meno di un anno fa, all’indomani del tragico crollo del ponte Morandi, le forze di governo (coi Cinque stelle a strillare più forte) annunciarono la revoca delle concessioni autostradali al gruppo Atlantia. Decisione ancora non formalizzata ma evocata per mesi e di nuovo oggi. E' invece ormai ufficiale la notizia che il gruppo Atlantia sarà partner strategico e decisivo per il futuro dell’Alitalia. Delle due l’una: o Di Maio, Toninelli e soci sono incapaci di accorgersi di una contraddizione così evidente, oppure", continua l'esponente dem, "gli strilli dell’agosto 2018 servivano ai nuovi Torquemada della politica solo per aizzare la polemica e prendere applausi con la solita propaganda. Di sicura c’è solo una cosa: sono piuttosto confusi". (Com)