Roma: vestito da senatore romano entra nella fontana di Trevi e chiede di parlare con ministro Interno, multato da vigili

- Una pattuglia del I gruppo centro della Polizia locale di Roma Capitale è intervenuta, questa sera, per fermare un cittadino italiano di 38 anni, entrato dentro la Fontana di Trevi. L'uomo, vestito da senatore dell'antica Roma, gridava di voler mettere in scena un'azione dimostrativa a favore dei commercianti campani vittime della camorra, chiedendo di parlare con il ministro dell'Interno. Un agente, per porre fine a questa azione, è dovuto necessariamente entrare in acqua per far uscire la persona che è stata identificata e sanzionata con un verbale da 450 euro, al quale si aggiunge la sanzione di 100 euro unitamente alla misura del Daspo, come previsto dalla legge 48/2017, in ottemperanza all'art. 8 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.(rer)