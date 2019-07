Usa: Pelosi annuncia risoluzione della Camera contro attacchi “razzisti” di Trump a 4 deputate democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, la democratica Nancy Pelosi, ha sollecitato tutti gli esponenti del suo partito a sostenere una risoluzione per condannare le parole del presidente Donald Trump contro quattro deputate democratiche di colore. "La Camera non può permettere che la caratterizzazione del presidente degli immigrati nel nostro paese rimanga tale e i nostri colleghi Repubblicani devono unirsi a noi nel condannare i tweet xenofobi del presidente", ha scritto Pelosi in una lettera ai Democratici della Camera. La speaker ha annunciato la risoluzione oggi, 15 luglio, in una lettera ai Democratici della Camera, scrivendo che "il presidente è andato oltre i suoi già bassi livelli usando un linguaggio vergognoso sui membri del Congresso". Nei tweet di Trump, che sembravano essere diretti alle deputate democratiche progressiste Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib e Ayanna Pressley, il presidente ha suggerito alle 4 esponenti dem di "tornare indietro" nei paesi da cui provengono per aiutarli a risolvere i gravi che li affliggono. In realtà solo Omar, che è venuta negli Stati Uniti come rifugiata dalla Somalia, è nata in un paese straniero. (segue) (Was)