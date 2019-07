Usa: Pelosi annuncia risoluzione della Camera contro attacchi “razzisti” di Trump a 4 deputate democratiche (2)

- Continua dunque la bufera sui tweet del presidente Trump, che ieri, 14 luglio, ha criticato quattro deputate progressiste e appartenenti alle minoranze razziali, dicendo loro di "tornare indietro e aiutare i posti completamente corrotti e infestati dal crimine da cui sono venute", spingendo altri democratici - tra cui la presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi – a schierarsi dalla loro parte. Pelosi ha denunciato i tweet di Trump definendoli "commenti xenofobi destinati a dividere la nostra nazione", mentre le quattro donne del Congresso – l'ispanica Alexandra Ocasio-Cortez, le deputate musulmane Ilhan Omar e Rashida Tlaib e l'afroamericana Ayanna Pressley - hanno promesso di continuare a combattere l'agenda di Trump, accusato di fare appello ai nazionalisti bianchi. I commenti di Trump hanno unito i Democratici della Camera dopo alcune polemiche proprio tra la Pelosi, custode dell’establishment democratico, e le quattro deputate progressiste, che l'avevano sostanzialmente accusata di razzismo; e arrivano anche quando gli ufficiali dell'Agenzia per l'immigrazione e le dogane degli Stati Uniti (Ice) hanno avviato le operazioni di espulsione degli immigranti irregolari in tutto il paese. "È così interessante vedere le 'democratiche parlamentari progressiste', che originariamente provengono da paesi i cui governi sono una catastrofe completa e totale, i peggiori, i più corrotti e inetti al mondo, istruire a viva voce il popolo degli Stati Uniti, la nazione più grande e potente sulla terra, come debba essere gestito il nostro governo ", ha scritto Trump, senza citare direttamente le esponenti democratiche. (Was)