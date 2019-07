Energia: Uruguay, annunciato incontro tra presidente Vazquez e presidente Petrobras su cessione Montevideo Gas (2)

- "Il gas è una concessione dello Stato per cui il potere esecutivo deve intervenire per creare un tavolo di negoziati", aveva dichiarato il dirigente sindacale, Alejandro Acosta, chiedendo un intervento diretto del governo. Lo scorso 23 maggio lo stesso Acosta era stato ricevuto dal presidente Vazquez, il quale aveva dato la sua disponibilità a "realizzare una gestione per trovare una soluzione". Precedentemente la compagnia brasiliana aveva rigettato una proposta del governo uruguaiano per cercare di evitare licenziamenti. "La risposta di Petrobras non aiuta a trovare un cammino risolutivo", aveva dichiarato a riguardo il ministro del lavoro uruguaiano, Ernesto Murro, in una conferenza stampa. Murro ha sottolineato che il governo aveva già presentato tre diverse proposte di mediazione e che ad ogni modo si presenterà una nuova ed ulteriore istanza per cercare di "transitare il cammino del dialogo". Oltre a Montevideo Gas, Petrobras aveva annunciato lo scorso aprile anche la messa in vendita della società di distribuzione sempre di gas, "Conecta", di 88 stazioni di servizio, e di 8 raffinerie di sua proprietà. (Abu)