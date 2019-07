Usa: Trump respinge critiche su tweet “razzisti” e torna ad attaccare deputate democratiche

- Proseguono le polemiche negli Stati Uniti per le critiche lanciate domenica scorsa dal presidente Donald Trump contro quattro neo-elette deputate democratiche. I tweet dell'inquilino della Casa Bianca - che invitano le quattro donne a "tornare" nei loro paesi d'origine, anche se tutte sono cittadine statunitensi - sono stati etichettati dai Democratici come "razzisti" e disdicevoli per un presidente. Trump ha negato di essere razzista e non ha espresso alcuna titubanza quando gli è stato detto che gruppi ispirati al nazionalismo bianco avevano espresso consenso ai suoi messaggi. "(Le critiche) non mi riguardano perché molte persone sono d'accordo con me", ha detto Trump. "E tutto quello che sto dicendo (è che) se vogliono andarsene, possono andarsene", ha dichiarato ai giornalisti. (segue) (Was)