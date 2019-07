Usa: Trump respinge critiche su tweet “razzisti” e torna ad attaccare deputate democratiche (2)

- Trump ha dichiarato oggi, durante un evento della Casa Bianca, che le quattro esponenti si sono "costantemente lamentate" degli Stati Uniti. "Queste sono persone che odiano il nostro paese", ha detto il presidente. "Odiano il nostro paese. Lo odiano, penso, profondamente", ha aggiunto. "Quando si scuseranno con il nostro Paese, il popolo di Israele e con l'ufficio del presidente, per il linguaggio volgare che hanno usato e per le cose terribili che hanno detto? (...) "Sono anti-semite, anti-americane, la loro agenda politica è disgustosa e gli americani la bocceranno". "Sappiamo tutti - ha scritto ancora - che Ocasio Cortez e le altre sono un branco di comunisti, che odiano Israele e il nostro Paese", ha concluso Trump. (segue) (Was)