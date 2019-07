Difesa: Brasile, vertici Marina partecipano a lancio sottomarino nucleare francese

- Il comandante della Marina militare del Brasile, ammiraglio di squadra Ilques Barbosa Junior, ha partecipato alla cerimonia di varo del sottomarino d'attacco nucleare francese "Suffren" che si è svolta a Cherbourg, in Francia. "La presenza dei rappresentanti della Marina in occasione del lancio del sottomarino è un modo per ribadire l'importante del partenariato strategico tra il Brasile e la Francia, essenziale per il Programma di sviluppo sottomarino, Prosub, il cui obiettivo finale è la costruzione del primo sottomarino propulsione nucleare brasiliana", ha detto l'ammiraglio Barbosa. (segue) (Brb)