Usa: Esper nominato ufficialmente segretario alla Difesa dalla Casa Bianca

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto oggi, 15 luglio, al Senato statunitense di confermare Mark Esper come successore dell'ex segretario alla Difesa, Jim Mattis, le cui dimissioni lo scorso dicembre hanno aperto un periodo di instabilità ai vertici del Pentagono senza precedenti. Nel pomeriggio, quando la nomina è stata ricevuta dal Senato, a Esper è stato chiesto di lasciare il suo ruolo di segretario alla Difesa facente funzioni – incarico ricevuto a giugno - fino a quando non sarà confermato come segretario permanente. Esper tornerà alla sua precedente posizione di segretario dell'Esercito. A riempire di "vuoto” di Esper, in attesa della sua conferma, sarà Richard Spencer, segretario della Marina Usa. Il mandato di Spencer come segretario ad interim dovrebbe essere breve, visto che l'udienza di conferma di Esper al Senato inizierà domani, 16 luglio, e potrebbe concludersi già giovedì con la sua conferma. (segue) (Was)