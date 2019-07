Usa: Esper nominato ufficialmente segretario alla Difesa dalla Casa Bianca (2)

- Le dimissioni di Mattis erano state annunciate dallo stesso Trump lo scorso dicembre. La partenza di una figura influente come Mattis all'interno dell'amministrazione Trump è stata associata all'annuncio di Trump del ritiro delle truppe Usa dalla Siria, una decisione che il presidente avrebbe assunto nonostante il parere contrario di diversi funzionari del Pentagono, e quello su un possibile ridimensionamento dell'impegno statunitense in Afghanistan. Dopo Mattis, Trump aveva nominato Patrick Shanahan come segretario alla Difesa facente funzioni, incarico mai confermato perché a giugno lo stesso funzionario aveva presentato le dimissioni per dedicarsi alla sua famiglia. (Was)