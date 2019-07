Sanità Lazio: Vincenzi (Pd), Regione investe quasi 500mln euro e pensa al nuovo policlinico Tiburtino

- "Quasi 500 milioni di euro, questo è quanto la Regione intende investire per gli ospedali del Lazio, con azioni importanti nell'edilizia ospedaliera tra l'ammodernamento del Grassi a Ostia (55 milioni di euro), il potenziamento dell'Ifo a Roma (24 milioni), il nuovo ospedale di Rieti (189 milioni di euro), la ristrutturazione di quello di Sora (17 milioni) insieme ad altri interventi in quel distretto per circa altri 13 milioni". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio. "Oppure la realizzazione dell'Hospice all'Ifo Regina Elena San Gallicano (10 milioni) - aggiunge - e la costruzione del nuovo ospedale nel Sud Pontino (75 milioni). Ed infine la costruzione del nuovo grande e innovativo Policlinico Tiburtino, un investimento di più di 76 milioni di euro, che sorgerà a Tivoli e che andrà a rispondere a una richiesta ormai inevasa da decenni e segnerà finalmente un momento importante, un miglioramento essenziale dell'assistenza sanitaria su un territorio vasto e densamente popolato, nel quale si è fortemente sentita la mancanza di una struttura ospedaliera di rilievo. Con l'annunciata realizzazione del nuovo Policlinico Tiburtino sarà compito di tutte le realtà in causa lavorare insieme per rendere efficiente l'intera rete ospedaliera della Asl Rm5, nell'abbattere le liste d'attesa e nel potenziare la medicina territoriale per rispondere sempre meglio alle esigenze dei malati, soprattutto quelli anziani e cronici". (Com)