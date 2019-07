Droga: Anzaldi (Pd), a Roma metadone distribuito solo a italiani? Sarebbe violazione legge

- "Se quanto affermato dal presidente del Villa Maraini, Massimo Barra, secondo cui a Roma l'Asl escluderebbe non iscritti ai Serd e stranieri dai programmi di somministrazione del metadone, fosse confermato, saremmo in presenza di un fatto molto grave". Lo sostiene Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, a proposito dell'intervista rilasciata oggi dal presidente di Villa Maraini. "La legge nazionale antidroga del 1990 - ricorda Michele Anzaldi - prevede, tra le altre disposizioni, la 'parità di accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate' nonché il fatto che la scelta per il programma terapeutico possa 'cadere su qualsiasi struttura situata sul territorio nazionale che si dichiari in grado di prendere in carico il tossicodipendente'. Il comportamento dell'Asl di Roma, se confermato, prefigurerebbe dunque una violazione della legge. Per capire se sia così, presenterò un'interrogazione al ministro della Salute", conclude Anzaldi. (Com)