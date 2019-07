Lega: Salvini, fino a prova contraria Savoini e D'Amico innocenti. Noi primo partito diamo fastidio

- Savoini e D'Amico? "Io conosco brave persone. Fino a prova contraria, almeno che non si dimostri che qualcuno ha fatto qualcosa fuori posto, io ho fiducia nelle persone". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervistato da "Quarta Repubblica", in onda questa sera su Rete 4, rispondendo a chi gli chiedeva se avesse dato troppa fiducia a persone, come Savoini e D'amico, in merito alla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega. "Vivo in un paese civile dove mi fido dei sindaci, degli artigiani e degli imprenditori e dei lavoratori - ha aggiunto Salvini - se c'è qualcuno che ogni tanto sbaglia non vanno messi tutti nel calderone. Se c'è uno Stato di diritto liberale e democratico si è innocenti a meno che non si venga dimostrati colpevoli". Secondo il vicepremier "in Italia, purtroppo ogni tanto, si è colpevoli sui giornali e in televisione, poi tra una settimana non se ne parla più, non viene trovato nulla, però uno è stato infamato. Gli italiani fortunatamente hanno capito e sanno distinguere. Sicuramente diamo fastidio a qualcuno - ha concluso Salvini - è chiaro ed evidente che la Lega primo partito a qualcuno dà fastidio". (Rer)