Egitto-Grecia: colloquio telefonico tra Al Sisi e nuovo premier Mitsotakis

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha avuto un colloquio telefonico con il premier designato della Grecia, Kyriakos Mitsotakis. Lo ha reso noto in un comunicato il portavoce della presidenza del Cairo, Bassam Radi. Al Sisi si è congratulato con il suo interlocutore per la recente elezione. Il presidente egiziano ha anche ricordato la solidità dei rapporti bilaterali “a tutti i livelli”, esprimendo l’auspicio di un ulteriore sviluppo della cooperazione economica e commerciale. Infine, Al Sisi ha invitato Mitsotakis a visitare Il Cairo per discutere i vari aspetti delle relazioni bilaterali, anche nel quadro del meccanismo trilaterale di cooperazione con Cipro. Da parte sua, il premier designato greco ha elogiato i risultati raggiunti dall’Egitto in tema di lotta al terrorismo e ai flussi migratori irregolari.(Cae)