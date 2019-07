Difesa: Aeronautica militare, soccorso aereo per bimbo di 4 anni in imminente pericolo di vita (2)

- Dopo circa un'ora di volo, il Falcon è atterrato all'aeroporto di Genova dove il bimbo è stata trasferito su un'ambulanza pronta sul posto per l'immediato trasporto all'ospedale "Giannina Gaslini" di Genova. Attraverso i suoi reparti di volo, l'Aeronautica militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare in condizioni meteorologiche marginali per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31mo Stormo di Ciampino, del 14mo Stormo di Pratica di Mare e della 46ma Brigata Aerea di Pisa. (Com)