Governo: Berlusconi, politiche economiche disastrose, è uno sconcio mai visto

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista ai telegiornali Mediaset, ha definito "un disastro le politiche economiche del governo. Ci sono una incapacità ed una inesperienza totale al riguardo. Siamo ultimi in Europa per crescita". Per l'ex premier, le tensioni tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e tra loro ed il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "è uno sconcio che non si è mai visto nella storia della Repubblica italiana". (Rin)