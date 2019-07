Colombia: ministro Esteri inizia missione negli Usa, in agenda incontro con Pompeo

- Il ministro degli Esteri della Colombia, Carlos Holmes Trujillo, inizia oggi un giro negli Stati Uniti, con tappe a Washington e New York. Nel corso della missione, segnala il ministero, Holmes Trujilo si riunirà con esponenti del governo locale e parteciperà - tra le altre cose - a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel quale verrà presentato il rapporto elaborato dalla Missione di verifica dell'applicazione degli accordi di pace. A Washington, il ministro sosterrà un incontro con il segretario di Stato Mike Pompeo, per trattare temi "bilaterali e regionali". Al tempo stesso sono previsti incontro con il consigliere per la sicurezza degli Usa, John Bolton, il direttore Americhe della Casa Bianca, Mauricio Claver, membri del dipartimento del tesoro e del dipartimento di Stato. Il ministro sosterrà anche un incontro con il rappresentante speciale Usa per il Venezuela, Elliot Abrams. (Mec)