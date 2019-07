Argentina: governo minaccia protesta con Guatemala per stop acquisto aerei pampa III

- In mancanza di una risposta rapida da parte del governo guatemalteco per la cancellazione improvvisa dell'accordo di acquisto di due aerei a reazione Pampa III, per una somma di 28 milioni di dollari, il governo argentino presenterà un reclamo formale alle autorità nazionali ed internazionali competenti. "Ci sembra opportuno presentare i reclami normativi, contrattuali, giuridici e politici del caso, sia attraverso l'azienda costruttrice, che attraverso i ministeri della Difesa e degli Esteri", ha dichiarato una fonte della presidenza al quotidiano "Infobae". "Bisogna procedere con prudenza e decisione affinché un ritardo non si trasformi in un inadempimento contrattuale", aggiungono tuttavia dal governo di Buenos Aires lasciando aperto uno spiraglio per ulteriori colloqui. In questo contesto infatti, gli esperti in temi legali argentini, segnala "Infobae", hanno già intercambiato dati ed opinioni con i loro colleghi centroamericani sui passi a seguire prima di arrivare ad un ricorso formale. (segue) (Abu)