Argentina: governo minaccia protesta con Guatemala per stop acquisto aerei pampa III (2)

- Il governo del Guatemala aveva cancellato l'acquisto dei due aerei Pampa III su raccomandazione della Corte dei Conti. Lo aveva venerdì scorso 12 luglio il viceministro della Difesa, Jorge Ruiz Serovic, nel corso di una citazione in parlamento. L'organismo statale aveva infatti rilevato che l'accordo stipulato dal governo per l'acquisto dei due velivoli a reazione per un prezzo di 28 milioni di dollari "non è contemplato dalla legge". La decisione del governo guatemalteco era stata confermata anche da un comunicato del fabbricante argentino Fadea. "La decisione unilaterale della repubblica del Guatemala è dovuta a circostanze proprie del paese che vanno aldilà dell'Argentina", si legge nel comunicato dell'azienda a partecipazione statale che con questo accordo avrebbe concretizzato la prima vendita all'estero. "L'accordo è stato redatto nella più assoluta legalità e trasparenza compiendo e rispettando tutte le esigenze formali, giuridiche e tecniche", sottolinea inoltre il comunicato del costruttore. (segue) (Abu)