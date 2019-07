Argentina: governo minaccia protesta con Guatemala per stop acquisto aerei pampa III (3)

- L'accordo tra il governo argentino e quello guatemalteco, ancor prima della Corte dei Conti era finito già nelle mire anche della magistratura del paese centroamericano. Il procuratore della Repubblica Consuelo Porras aveva rivelato che "era in corso un'investigazione a carico della procura anti corruzione", mentre l'opposizione parlamentare considerava che "l'ammontare dell'operazione non si addice né alla situazione economica del paese né ai prezzi del mercato internazionale". L'iniziativa della giustizia era stata avviata a partire da una denuncia dell'Istituto centroamericano di studi fiscali (Icefi) che aveva giudicato come "inaccettabile" che il governo avesse fissato come priorità l'acquisto di armi ed equipaggiamento bellico invocando quindi l'intervento della Corte dei Conti e della magistratura. (segue) (Abu)