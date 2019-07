Argentina: governo minaccia protesta con Guatemala per stop acquisto aerei pampa III (4)

- Il ministro della Difesa del Guatemala, Luis Miguel Ralda, aveva affermato da parte sua che l'acquisto dei due velivoli a reazione Pampa III, comprati dal governo argentino lo scorso 4 luglio, era da ritenersi necessario per portare avanti serie politiche di contrasto al traffico di droga. "E 'impossibile per un elicottero che per attraversare il paese impiega 2 ore e mezzo competere con un jet che compie lo stesso tragitto in 40 minuti", aveva sostenuto il ministro nel corso di una conferenza stampa. Ralda aveva detto che il Pampa III può raggiungere una velocità di 800 chilometri all'ora, permettendo in questo modo di intercettare i jet con i quali i trafficanti di droga violano lo spazio aereo guatemalteco per trasportare stupefacenti. (segue) (Abu)