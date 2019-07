Sgombero Primavalle: 145 persone hanno accettato proposte accoglienza Roma Capitale (2)

- "Gli operatori della Sala operativa sociale di Roma Capitale - si legge in una nota del Campidoglio - hanno proposto supporto e accoglienza in strutture alternative a tutte le famiglie. Alcune di loro hanno rifiutato le soluzioni offerte dal Campidoglio. Alle 145 persone l'assistenza alloggiativa è stata garantita, senza alcuna divisione dei nuclei familiari. Il trasferimento delle persone nelle strutture a loro riservate è stato effettuato anche con l'ausilio di alcuni bus messi a disposizione da Atac". (Com)