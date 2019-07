Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Torna l'appuntamento con "Porte aperte alla Sapienza", le giornate di orientamento dedicate alle future matricole, alle famiglie e a chiunque voglia conoscere i dettagli della nuova offerta formativa 2019-2020 e dei nuovi servizi offerti dall'Ateneo.Università la Sapienza di Roma (ore 9:30)- Cerimonia di consegna della nuova Land Rover Discovery con colori di istituto per l' ordine pubblico.Per l'occasione verrà allestita una mostra dei fuoristrada della nota casa automobilistica acquistati, nel corso degli ultimi 30 anni, dall'amministrazione di Pubblica sicurezza.Museo della Auto Storiche della Polizia di Stato, via dell'Arcadia 20 (ore 10)- Incontro "Investire, accelerare, crescere. Un piano straordinario per il digitale". Apertura lavori: Paolo Boccardelli, Direttore Luiss Business School. Intervengono tra gli altri: Giovanni Tria, ministrio dell'Economia e delle Finanze e Cesare Avenia, presidente Confindustria Digitale.Luiss Business School, villa Blanc, via Nomentana 216 (ore 10) (segue) (rer)