Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa di presentazione della Festa del Cinema di Fregene - "Fregene e la Dolce vita in vacanza". Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e il Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Felice Laudadio.Fregene, Casa della Cultura in viale della Pineta 140 (ore 11)- Consiglio generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.Sede nazionale Cgil, Corso di Italia, 25 (ore 15)- Due squadre di volontari dell'associazione "Riaccendiamo Il Faro", insieme al sindaco Esterino Montino, si dirigeranno verso le strade del centro interessate da scritte offensive o ingiuriose con lo scopo di ripulirle.Fiumicino, comune (ore 17)- In occasione delle finali e delle premiazione della X edizione del torneo interparrocchiale di calcio a 5 "San Giovanni Paolo II", promosso dall'Unione sportiva delle Acli di Roma in collaborazione con Acli di Roma Aps, con il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Servizio Diocesano dello sport il turismo e il tempo libero del Vicariato di Roma, del Comitato Regionale Coni Lazio e della Comunità Ebraica di Roma - si terrà la "Partita della pace" fra la squadra vincitrice della coppa fair-play e una rappresentativa della Comunità ebraica di Roma.Dopolavoro Cotral, via Mario Ageno snc (ore 18)- Csi Roma in collaborazione con l'Associazione italiana calciatori, presenta il Trofeo di Calcio a 5 "Memorial Jo Cox" che metterà di fronte la nazionale femminile parlamentari ad una rappresentativa di giornaliste.Impianti del Csi Roma, Lungotevere Flaminio, 55 (ore 20:30)(rer)