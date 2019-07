Codice appalti: da oggi a 2 settembre aperta consultazione Mit su regolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte oggi, sul sito istituzionale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), la consultazione pubblica sulla stesura del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. La consultazione, a cui si può accedere dal seguente link http://regolamentounico.mit.gov.it/user/login sarà attiva da oggi fino al 2 settembre 2019. Come è noto - riferisce un comunicato del Mit - dalla precedente consultazione pubblica sul Codice dei contratti pubblici, avviata dal Mit lo scorso anno, è emersa una precisa presa di posizione degli stakeholder e degli operatori istituzionali per la sostanziale abrogazione della soft law e delle linee guida Anac, rilevando come questa esperienza non abbia sortito alcuno degli effetti prefissati dalla riforma, determinando più di un’incertezza e instabilità del quadro normativo. (segue) (Com)