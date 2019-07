Codice appalti: da oggi a 2 settembre aperta consultazione Mit su regolamento (2)

- In adesione al risultato della consultazione - spiega il Mit - il decreto Sblocca cantieri ha previsto l’adozione di un regolamento recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice in materia di: nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione dei lavori e dell'esecuzione; esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; lavori riguardanti i beni culturali. (segue) (Com)