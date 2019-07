Codice appalti: da oggi a 2 settembre aperta consultazione Mit su regolamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questa fase tecnica di stesura del regolamento, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene fondamentale garantire la massima partecipazione di tutti gli attori interessati, ognuno con le sue specificità (istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore), e dar vita ad una scelta il più possibile condivisa nell’ambito delle sue policy: per questo viene avviata da oggi la consultazione pubblica on line sui temi di maggiore interesse per la stesura del Regolamento. I risultati della consultazione saranno utile elemento di valutazione per l’attività del gruppo di lavoro, coordinato dall’ufficio legislativo del Ministero, nella stesura di questo importante documento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. Al seguente indirizzo si potranno trovare maggiori informazioni sulla consultazione e sulle modalità di partecipazione: http://regolamentounico.mit.gov.it/ (Com)