Golf: Molinari giovedì al 148esimo Open championship al Royal Portrush Gc

- "Non vedo l'ora di scendere in campo. Difendere un titolo è sempre un evento speciale, ma poterlo fare nell'Open Championship credo sia qualcosa di unico, di indescrivibile". Così Francesco Molinari, che ha dettato le sue impressioni nella conferenza stampa di presentazione del 148esimo Open championship, il quarto major stagionale in programma da giovedì a domenica sul percorso del Royal Portrush Gc, nella città dell'Irlanda del Nord da cui il circolo prende nome. "Desidero godermi il più possibile questa particolare esperienza e, come nella Ryder Cup a Parigi, entrare pienamente nell'atmosfera, vivendo intensamente ogni momento", ha proseguito il torinese, unico italiano a imporsi in un major. Ha ricordato il trionfo di Carnoustie nel 2018 dove ha ricevuto la Claret Jug, che ha riconsegnato almeno per ora al board del R&A, poi ha espresso il suo parere sul percorso in cui avrà luogo il torneo che ha attraversato tre secoli dalla sua nascita nel 1860. "Conosco il tracciato per averlo affrontato nell'Irish Open del 2012 – ha aggiunto - È molto complicato e sarà una grande sfida per tutti. Vanno adottate le strategie giuste evitando di strafare". Al major prenderanno parte altri due azzurri, Andrea Pavan e Nino Bertasio, alla prima esperienza in una gara del grande slam, entrato nel field con il quarto posto di domenica scorsa nello Scottish open. Giovedì prossimo Francesco Molinari salirà sul tee di partenza alle 9,58 locali insieme a Bryson DeChambeau e ad Adam Scott. Sarà anticipato alle ore 8,25 da Andrea Pavan in terna con Ryan Palmer e con Dylan Frittelli. Nel pomeriggio, alle 14,15, Nino Bertasio inizierà insieme a Lucas Glover e a Joost Luiten. (Ren)