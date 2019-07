Venezuela: Parlamento Mercosur convoca Bachelet per esame situazione diritti umani

- Il Parlasur, parlamento del Mercato comune del Sud (Mercosur), ha approvato all'unanimità la decisione di invitare l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti Umani, Michelle Bachelet, per discutere "su diversi temi tra cui il rapporto sul Venezuela". Lo riferisce lo stesso organismo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il Parlasur, organo "rapppresentativo degli interessi dei cittadini degli Stati membri" con sede a Montevideo (Uruguay), ospita al suo interno parlamentari dei paesi membri del blocco, Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. Nell'aula sono però presenti anche deputati del Venezuela, paese che aveva aderito al Mercosur ma che in ragione della "rottura dell'ordine democratico" interno è stato sospeso a tempo indeterminato nell'agosto del 2017. I parlamentari venezuelani presenti nel Parlasur sono 19: secondo quanto riportato dal portale dell'istituzione, 16 appartengono alla Mesa de la Unidad democratica (Mud) il precedente cartello delle opposizioni, uno al governativo Partito socialista unito del venezuela (Psuv) e due sono registrati senza un partito di apparteneneza. Il rapporto Bachelet sui diritti umani è giudicato da Caracas come poco fedele alla realtà della situazione interna ed eccessivamente piegato alla visione degli Stati Uniti. (segue) (Abu)