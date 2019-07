Venezuela: Parlamento Mercosur convoca Bachelet per esame situazione diritti umani (3)

- Parole molto dure sono quelle che lo stesso Maduro ha usato nella lettera che ha inviato a Bachelet, per ottenere una "immediata rettifica e correzione dei gravi errori" contenuti nel rapporto. Un documento che si presenta come "un pericoloso precedente" per un intervento straniero nel Venezuela e "si allinea in modo disdicevole al racconto mediatico e politico imposto da Washington". Maduro denuncia come "lampante" la circostanza che Bachelet nel riferire della missione di tre giorni effettuata a metà giugno, non abbia "ascoltato il Venezuela". Redatto sulla falsariga dei documenti firmati dai "predecessori", il rapporto di Bachelet è per Maduro "pieno di false affermazioni, tergiversazioni e manipolazioni nell'uso dei dati e delle fonti; un rapporto che manca di equilibrio e rigore, apertamente parziale che, mentre presenta un panorama distorto della situazione dei diritti umani nel nostro paese non raccoglie le informazione e i dati forniti dallo stato". Per il capo dello stato "è particolarmente grave che per tentare di ritrarre la situazione interna al Venezuela il suo rapporto abbia privilegiato le versioni ottenute dall'estero". Accusa confortata dai numeri: "di 458 interviste realizzate dall'Alto commissariato, 460 sono state realizzate all'estero", scrive Maduro segnalando che il rapporto risulta per "l'82 per cento" fatto di opinioni non raccolte in patria. (segue) (Abu)