Venezuela: Parlamento Mercosur convoca Bachelet per esame situazione diritti umani (4)

- Il testo è per Caracas "allineato" al racconto che della crisi è stato fatto dall'amministrazione degli Stati Uniti e finisce per "ripetere il copione sull'esistenza di un presunto governo dittatoriale e di una presunta crisi umanitaria", elementi usati per chi "spera di far sparire il progetto di Simon Bolivar" e appropriarsi "delle nostre immense risorse naturali". Il presidente contesta la definizione di "dittatura" ricordando che il "progetto politico è stato legittimato 23 volte alle urne negli ultimi venti anni", che sono state ridotte "fino a un terzo" le necessità di base della popolazione e che il Venezuela "è il secondo paese meno diseguale del continente". (segue) (Abu)