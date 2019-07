Venezuela: Parlamento Mercosur convoca Bachelet per esame situazione diritti umani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla crisi umanitaria, la missiva torna a ricordare lo "spoglio" di oltre 30 miliardi di dollari operato dagli Usa su asset all'estero, causa prima del blocco di acquisti di medicinali e alimenti. Si tratta "dell'applicazione illegale, illegittima e criminale di misure coercitive unilaterali dirette a produrre il collasso del nostro paese asfissiandolo economicamente come si è fatto con il Cile di Salvador Allende tra il 1970 e il 1973", ricorda Maduro all'ex presidente cileno. Il rapporto, aggiunge, non riconosce lo "sforzo titanico dello stato venezuelano per proteggere la sua popolazione dai non quantificabili danni materiali e umani prodotti dal blocco criminale degli Usa". (segue) (Abu)