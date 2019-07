Governo: Gelmini (FI), in scena dramma pirandelliano, Salvini esca da pantomime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, afferma in una nota che "quello che sta andando in scena nella maggioranza di governo è un vero dramma pirandelliano: Salvini, per i suoi colleghi a Cinque stelle, è 'uno nessuno e centomila' perché prova, senza successo, a dettare la linea. Adesso è la volta delle grandi opere, che il vicepremier finge di non sapere di aver bloccato assieme al suo governo. Il Paese non ha bisogno di psicodrammi. Salvini esca da queste pantomime", conclude la parlamentare, "e prenda atto dell'impossibilità di governare con i pentastellati. L'Italia non merita la paralisi".(Com)