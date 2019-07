Iran: Mogherini, Consiglio affari esteri Ue unanime su rapida attivazione Instex

- Il Consiglio affari esteri dell’Unione europea ha sostenuto all’unanimità la necessità che l’Instex, lo strumento finanziario volto ad aggirare le sanzioni nei confronti dell’Iran, entri in funzione rapidamente. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. "Abbiamo avuto ottime discussioni su come continuare a lavorare per conservare l'accordo con l'Iran. All'unanimità i ministri hanno detto che c'è bisogno di far sì che l'Instex, questo strumento di cui ci siamo dotati, sia in funzione rapidamente per avere scambi con l'Iran. Diversi Stati membri hanno dimostrato la loro volontà ad unirsi a questo strumento e ci sarà anche la possibilità per Stati non membri di aderirvi. Soprattutto, continueremo a lavorare affinché l'Iran ottemperi pienamente all'accordo. Sono appena rientrata dalla regione, ho visto che tutti sono consapevoli del bisogno che l’accordo sia applicato e che l'Iran lo rispetti totalmente, come ha fatto fin dall'inizio dell'entrata in vigore fino a poche settimane fa", ha detto. Domenica 7 luglio le autorità iraniane hanno annunciato l’avvio delle attività di arricchimento dell’uranio oltre la soglia del 3,67 per cento prevista dal Patto d’azione congiunto globale (Jcpoa) del 2015. Successivamente, il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Mohammad Javad Zarif, ha confermato la volontà di Teheran di conservare l’accordo del 2015, chiedendo ai paesi dell’Ue di agire contro le sanzioni imposte dagli Stati Uniti dopo il ritiro dall’intesa, avvenuto nel maggio dello scorso anno.(Beb)