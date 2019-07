Agroalimentare: ministro Centinaio a Bruxelles, focus su Pac, zucchero, peste suina, accordo Mercosur e riso Myanmar

- Il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, senatore Gian Marco Centinaio, ha partecipato oggi a Bruxelles al Consiglio europeo dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca. Al centro della discussione: il futuro della Pac dopo il 2020, il settore dello zucchero, la situazione sulla peste suina africana, l’accordo commerciale Mercosur, la crescita delle importazioni di riso Japonica dal Myanmar e l'esito della terza conferenza ministeriale Ue- Unione africana.Lo riferisce una nota stampa. Sull'accordo commerciale Mecorsur si è ribadito come sia un accordo molto sbilanciato a danno dell’intera agricoltura europea, anche perché i problemi si riscontrano su più fronti: riso, carne avicola, vino, pasta e zucchero. Per non parlare del capitolo delle indicazioni geografiche: le deroghe previste sono troppe. Sul fronte risicolo, a seguito della crescita di importazioni dal Myanmar, il Ministro ha chiesto alla Commissione di monitorare con estrema attenzione la situazione, di attivare appositi controlli nei punti di entrata, per verificare la qualità del prodotto e, se del caso, attivare un’indagine finalizzata ad un possibile ripristino dei dazi. (segue) (Com)