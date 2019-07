Rifiuti Roma: Ama, raccolte circa 2mila tonnellate negli ultimi 7 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue lo sforzo straordinario messo in campo da Ama, d’intesa ed in coordinamento con Roma Capitale per accelerare il più possibile il completo ripristino della regolarità dei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti. Uomini e mezzi dell’azienda sono all’opera 'h 24' in tutti i quadranti cittadini nei 4 turni di lavoro (mattina, pomeriggio, semi-notte, notte) per intervenire sulle residue situazioni di criticità, comunque circoscritte". Così una nota di Ama. "Nell’ultima settimana, sono state raccolte e avviate a trattamento agli impianti oltre 20.000 tonnellate di materiali indifferenziati, con un incremento di circa 2mila tonnellate rispetto alla scorsa settimana, un dato che sottolinea il consistente sforzo di recupero svolto dall’azienda. Ama sta inoltre proseguendo l’opera di intensificazione e rimodulazione dei giri di raccolta dedicati ai materiali riciclabili (in particolare carta, cartone, plastica e metalli) mentre è stato ultimato il posizionamento sul territorio di circa 400 cassonetti (riservati a tutte le frazioni di materiali) come disposto dall’ordinanza della Regione Lazio". (segue) (Com)