Minori: Fiorini (FI) su affidi illeciti, bene ok Lezzi a commissione inchiesta

- La deputata reggiana di Forza Italia, Benedetta Fiorini, afferma in una nota che da FI "e da altri partiti sono già state depositate alla Camera proposte di legge per istituire una commissione parlamentare di inchiesta sull'affidamento di minori a istituti e comunità. Vogliamo fare piena luce sugli incresciosi fatti di Bibbiano e della Val D'Enza emersi nell'inchiesta 'Angeli e Demoni', e in generale indagare sull'intero sistema degli affidi in tutta Italia. E' sicuramente un segnale positivo che oggi sia arrivato dal ministro Lezzi anche l'ok del M5s a votare l'istituzione di questa commissione di inchiesta. Credo", continua la parlamentare, "che ci sia ormai un'ampia convergenza in Parlamento su questo tema e quindi bisogna partire subito senza ulteriori indugi. Al contempo bisogna riformare la normativa sugli affidi, ad esempio partendo dalle modifiche previste dalla proposta di legge presentata dalla presidente della commissione bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza Licia Ronzulli".(Com)