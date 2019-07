Ue: Moavero, "positiva" odierna discussione al Consiglio affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione odierna al Consiglio affari esteri dell'Unione europea è stata "positiva”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero uscendo dalla riunione, come riferisce la Farnesina in una nota. “L’iniziativa di Italia e Malta di avere un dibattito organico sulle migrazioni ha ricevuto unanimi apprezzamenti e ha consentito ai ministri degli Esteri, dopo un articolato scambio di vedute, di ritrovarsi su numerosi punti portati alla loro attenzione”, ha aggiunto Moavero. La riunione odierna dei ministri non poteva prendere decisioni operative, ma doveva dare una linea di possibile direzione. In particolare, c’è stata un'ampia convergenza sull’opportunità di un approccio strutturato che affronti con meccanismi stabili i vari profili di rilievo per le migrazioni. Inoltre, molti ministri si sono espressi a favore dello stanziamento di più risorse nel bilancio Ue da dedicare alle iniziative attinenti al governo dei flussi migratori, in particolare per significativi investimenti nei paesi di origine e di transito dei migranti. Reazioni favorevoli anche per l’idea di rendere più efficace, attraverso un maggior coinvolgimento delle istituzioni e dei fondi Ue, il sistema degli accordi per il ritorno ai luoghi di origine dei migranti arrivati in Europa che non hanno titolo per restarvi. Poiché la competenza Ue sulle migrazioni rileva in gran parte dei ministri degli Interni, la parola passa ora a loro, che si incontreranno i prossimi 17 e 18 luglio. La sequenza di calendario di quest’ultima riunione e di quella odierna, unita all’inizio della nuova legislatura europea, offrono un’occasione importante per imprimere una svolta di rilievo a una materia importantissima per l’opinione pubblica, che è stata posta dal Consiglio Europeo fra le priorità strategiche dei prossimi mesi", ha concluso il titolare della Farnesina. (Com)