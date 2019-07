Civitavecchia: controlli dei carabinieri sul litorale, un arresto e sette denunce

- Una persona è stata arrestata e altre sette sono state denunciate per reati vari dai carabinieri di Civitavecchia che, su disposizione dei colleghi di Ostia, hanno effettuato controlli lungo il litorale laziale. L’arrestato è un 23enne di Fiumicino sorpreso subito dopo il furto di una borsa in cui c’era un telefono cellulare e altri effetti personali di una donna. Al momento del fermo il giovane era in possesso di una carta d’identità falsificata e quindi è finito in manette per furto aggravato e possesso di documento contraffatto. Tra i sette denunciati invece sono diversi quelli fermati per droga: una 19enne di Cerveteri che all’interno della propria automobile aveva diversi grammi di hashish suddivisi in dosi, un bilancino e materiale per il confezionamento; un 26enne sempre di Cerveteri che era in possesso di 20 grammi di cocaina e di 1 grammo di hashish; un minorenne di Ladispoli che portava con sé di diversi grammi di hashish suddiviso in dosi, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi; 2 giovani sempre di Ladispoli trovati in possesso di modica quantità di hashish e marijuana, sottoposta a sequestro. Per altri reati, invece, sono stati denunciati: un 39enne che in zona Torrimpietra guidava in stato d’ebbrezza ed era in possesso di 0,7 grammi di hashish, un giovane romeno che era alla guida di un motorino rubato. Infine insieme ai militari del Nas di Roma sono stati eseguiti controlli ad alcuni locali volti a riscontrare eventuali carenze dal punto di vista igienico-sanitario. All’esito dei controlli sono state elevate due sanzioni dell’importo di 2500 euro al titolare di un noto locale privè di Ladispoli, per aver detenuto alimenti, omettendo di disporre di sistemi e di procedure che consentissero di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni riguardo la tracciabilità degli stessi e imponendo la sospensione dell’attività di somministrazione delle vivande.(Rer)