Repubblica Centrafricana: Mogherini, Ue farà "proposte concrete" su formazione forze militari

- L'Unione europea farà "proposte concrete" sulla missione di formazione delle forze militari in Repubblica Centrafricana (Rca), un paese che affronta attualmente una "crisi" che "complica" il rispetto dell'accordo di pace. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea della politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, riferendo delle conclusioni adottate oggi dal Consiglio affari esteri dell'Unione europea, e sull'incontro avuto con il ministro degli Esteri della Moldova, Nicolae Popescu. "Mi sono recata in questo paese alcuni giorni fa", ha detto Mogherini parlando del suo viaggio in Rca. "Il momento è critico per il rispetto dell'accordo di pace. Ci saranno delle proposte concrete per quanto riguarda la nostra missione di formazione delle forze militari", ha aggiunto. (Res)