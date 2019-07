Sicurezza: Meloni, complimenti a Forze dell'ordine per operazione sequestro armi in Nord Italia

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una nota rivolge i suoi "complimenti alle Forze dell'ordine per l'operazione antiterrorismo nel Nord Italia che ha portato alla scoperta e al sequestro di un arsenale di armi, tra cui anche un missile aria-aria che sarebbe potuto essere usato a fini terroristici. Fratelli d'Italia, come sempre, è dalla parte dello Stato e della legge contro qualsiasi forma eversiva".(Com)